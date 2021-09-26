Усик выиграл чемпионский бой, победив по очкам Джошуа

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Украинский боксер Александр Усик отобрал у британца Энтони Джошуа сразу четыре чемпионских титула по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

 

Фото Matchroom Boxing

Чемпионский бой прошел в Лондоне на домашней арене «Тоттенхэм Хотспура» в рамках шоу промоутерской компании Matchroom Boxing.

По итогам 12-раундового поединка все судьи отдали викторию украинцу — 116:112, 117:114, 115:113.

Фото с сайта championat.com

34-летний уроженец Симферополя — непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Является обладателем золотых наград: ОИ-2012, ЧМ-2011, ЧЕ-2008. Четырежды выигрывал чемпионат Украины (2006, 2009-2011). Заслуженный мастер спорта Украины.

Лучший профессиональный боксер 2018 года по версии телеканала ESPN, журналов Sports Illustrated и The Ring, Ассоциации журналистов Америки, изданий BoxingTalk, Yahoo Sports, WBC.

 

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Тэги: бокс Персона: Александр Усик Энтони Джошуа Город: Лондон

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