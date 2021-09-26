В Узде на мехдворе сгорели два трактора
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Происшествие случилось накануне поздно вечером в Узде на территории мехдвора местного райагросервиса.
По информации МЧС, на пульт дежурного поступила информация о загорании двух тракторов МТЗ-3522 (2012 г.в.) и МТЗ-82 (2001 г.в.).
В результате огнем были повреждены кабины и моторные отсеки тракторов. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.
Всего с начала года на территории Беларуси произошло 4576 пожаров (с начала года — 4435), на которых погибло 432 человека (437).
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