В Чаусском районе маршрутка вылетел в кювет и легла на крышу

Очередное дорожно-транспортное происшествие, в которое попало маршрутное такси, произошло в Беларуси.

По данным Госавтоинспекции Могилевской области, на 61-м километре дороги Р-122 Могилев — Чериков — Костюковичи микроавтобус «Meрседес Спринтер» (в салоне маршрутки находилось десять человек) вылетел в кювет и лег на крышу.

К счастью, обошлось без серьезных травм — двум пострадавшим помощь оказали на месте.

Это далеко не первое ДТП, в котором оказывается подобный вид общественного транспорта.

Так, совсем недавно сообщалось, что в Минске маршрутка протаранила дерево , а в начале сентября в Ивановском районе микроавтобус-такси вылетел в кювет и перевернулся .