Что произошло с валютой
На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Укрепились:
евро на 0,001 пункта (с 2,924 до 2,934 белорусского рубля);
- доллар на 0,0176 пункта (с 2,4826 до 2,5002 белорусского рубля);
- российский рубль на 0,0063 пункта (с 3,4226 до 3,4289 белорусского рубля за 100 российских);
- гривна на 0,0519 пункта (с 9,3073 до 9,3592 белорусского рубля за 100 гривен).
Упал:
- злотый на 0,0184 (с 6,3866 до 6,3682 белорусского рубля за 10 злотых).
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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