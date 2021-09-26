Что произошло с валютой

На прошедшей рабочей неделе (20-24 сентября) на БВФБ сразу четыре из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by , продемонстрировали рост.

Фото ru.freepik.com

Укрепились:

евро на 0,001 пункта (с 2,924 до 2,934 белорусского рубля);

доллар на 0,0176 пункта (с 2,4826 до 2,5002 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0063 пункта (с 3,4226 до 3,4289 белорусского рубля за 100 российских);

гривна на 0,0519 пункта (с 9,3073 до 9,3592 белорусского рубля за 100 гривен).

Упал:

злотый на 0,0184 (с 6,3866 до 6,3682 белорусского рубля за 10 злотых).

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

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