Вудкрофт о поражении от «Локомотива»: команда провела хорошую игру

Наставник ХК «Динамо-Минск» Крэйг Вудкрофт прокомментировал домашнее поражение (1:2 ОТ) от «Локомотива» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022.

«К сожалению, сегодня мы не получили нужный нам результат, — приводит пресс-служба «зубров» слова тренера. — Хотя команда провела хорошую игру. Перебросали соперника в первых двух периодах и имели немало шансов забить. В третьем немного поменялась игра, было много удалений. Хочу отметить нашу игру в меньшинстве, в этом плане хорошо сработали. В целом, хороший матч, а в овертайме вы сами всё видели…»

Говоря о девятиматчевом отрезке, который «бело-голубые» прошли со старта сезона, Вудкрофт отметил игру голкипера Алексея Колосова, назвав его «главным открытием» на данный момент, потому что он «в каждом матче дает нам возможность победить».

Кроме этого главком заметил, что «мы показываем лучший хоккей, когда команда четко выполняет тренерский план на игру. Мы команда, которая действительно может многого добиться в этой лиге».

В эту домашнюю сессию «зубры» проведут еще две встречи, после чего их ожидает четырехматчевый выезд:

27.09. — «Амур»;

29.09. — «Нефтехимик»;

03.10. — «Сочи»;

05.10. — «Ак Барс»;

07.10. — «Нефтехимик»;

09.10. — «Торпедо».

В настоящее время минское «Динамо» после девяти матчей с девятью очками (разница шайб 24:22) занимает 7-е место в Западной конференции.