МВД отчиталось о задержании на Могилевщине «террористов»

О задержании «организаторов и исполнителей терактов на Могилевщине» сообщила вечером 25 сентября пресс-служба МВД.

«В августе и сентябре 2021 года под Бобруйском и в самом райцентре неизвестные совершили действия террористического характера. Фото- и видеоотчеты о них были распространены в деструктивных и экстремистских телеграм-чатах, в том числе «Буслы ляцяць», — говорится в пресс-релизе.

«Утром 11 августа бригадир путей на рельсах недалеко от ж/д станции Мирадино обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство. Тогда из-за этого остановили движение поездов на полтора часа. Похожие предметы были найдены работниками БЖД 24 и 31 августа между рельсами возле ж/д станций Титовка и Бабино, а также 16 сентября продавцом «Табакерки» около самого торгового киоска в Бобруйске. Еще один теракт совершен 24 сентября на стрельбище «Киселевичи»: злоумышленники сожгли стрелковый тир, принадлежащий в/ч 5527», — сообщает МВД.

Задержаны трое жителей Бобруйска 27, 30 и 45 лет.

Возбуждены уголовные дела «за угрозу совершения акта терроризма и акт терроризма». Отмечается, что один из фигурантов ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемых проверяют «на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе совершенных в Минске», устанавливают «иных лиц, которые могут быть причастны к акту терроризма в столице». О каком акте терроризма идет речь, не уточняется.

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