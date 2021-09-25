За прошлые сутки Латвия и Литва не пропустили 50 нелегалов с территории Беларуси

/ Беларусь-ЕС
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Сотрудники Государственной пограничной службы Латвии 24 сентября предотвратили попытку пересечения латвийско-белорусской государственной границы 14 мигрантами.

В сообщении ведомства отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1348 нелегальных мигрантов. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Госпогранслужба Литвы сообщила, что за минувшие сутки с белорусской территории не пропущено 36 нелегалов. С начала года задержано 4160 иностранцев, 67% из них — иракцы. Задержано 82 гражданина Беларуси.

Польша, как сообщал БелаПАН, за минувшие сутки не пропустила на свою территорию 347 мигрантов со стороны Беларуси.

 

 

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Тэги: нелегальная миграция Литва Латвия

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