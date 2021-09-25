Екатерина Андреева получила письмо от мэра Праги

Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева получила письмо поддержки от мэра Праги Зденека Гржиба.

Об этом Андреева рассказала своему адвокату. Также она рассказала, что недавно ей разрешили позвонить родителям.

О том, что мэр чешской столицы написал Екатерине Андреевой, стало известно 8 сентября в Праге во время митинга солидарности с белорусскими журналистами. Зденек Гржиб принял участие в акции и зачитал письмо к осужденной журналистке «Белсата», сообщает Радыё Свабода.

18 февраля этого года Екатерина Андреева и ее коллега Дарья Чульцова были признаны виновными в организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и приговорены к двум годам колонии .

Журналистки «Белсата» были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

Андреева отбывает приговор в женской колонии № 4 в Гомеле, где работает швеей .