Екатерина Андреева получила письмо от мэра Праги

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Журналистка «Белсата» Екатерина Андреева получила письмо поддержки от мэра Праги Зденека Гржиба.

Об этом Андреева рассказала своему адвокату. Также она рассказала, что недавно ей разрешили позвонить родителям.

О том, что мэр чешской столицы написал Екатерине Андреевой, стало известно 8 сентября в Праге во время митинга солидарности с белорусскими журналистами. Зденек Гржиб принял участие в акции и зачитал письмо к осужденной журналистке «Белсата», сообщает Радыё Свабода.

18 февраля этого года Екатерина Андреева и ее коллега Дарья Чульцова были признаны виновными в организация групповых действий, грубо нарушающих порядок, и приговорены к двум годам колонии.

Журналистки «Белсата» были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов на символической «площади Перемен» в Минске.

Андреева отбывает приговор в женской колонии № 4 в Гомеле, где работает швеей.

 

 

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Тэги: Белсат политзаключенные письма в СИЗО Персона: Екатерина Андреева Зденек Гржиб Дарья Чульцова

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