В Шумилинском районе погиб витебчанин, распиливавший в гараже снаряд

Чрезвычайное происшествие в Шумилинском районе — в результате взрыва снаряда погиб мужчина.

Как сообщает Следственный комитет, 56-летний житель Витебска был в гостях у своей матери в Шумилинском районе. Утром пошел в гараж. Вскоре прогремел взрыв. Пенсионерка зашла в гараж и обнаружила сына без признаков жизни.

По предварительной информации, мужчина распиливал ранее найденные снаряды времен войны. Один из них взорвался.

Саперно-пиротехническая группа обнаружила еще четыре целых снаряда и один распиленный. Они изъяты для уничтожения.

Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.