За сутки в Польшу из Беларуси пытались пройти 347 нелегалов

За минувшие сутки на польско-белорусской границе было зафиксировано 347 попыток ее нелегального пересечения, сообщает Пограничная стража Польши в «Твиттере».

Пограничники задержали четырех мигрантов — трех человек из Конго и одного из Сирии. Остальные попытки были пресечены.

За оказание помощи в незаконном пересечении границы задержаны шесть иностранцев: два гражданина Сирии, два — Украины и два — Грузии.

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