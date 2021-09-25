За сутки в Польшу из Беларуси пытались пройти 347 нелегалов

/ Беларусь-ЕС
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За минувшие сутки на польско-белорусской границе было зафиксировано 347 попыток ее нелегального пересечения, сообщает Пограничная стража Польши в «Твиттере».

Пограничники задержали четырех мигрантов — трех человек из Конго и одного из Сирии. Остальные попытки были пресечены.

За оказание помощи в незаконном пересечении границы задержаны шесть иностранцев: два гражданина Сирии, два — Украины и два — Грузии.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Тэги: Беларусь-Польша-граница нелегальная миграция

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