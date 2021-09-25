Вице-премьер Петришенко: западные санкции тормозят внешнюю торговлю всего СНГ

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Западные санкции тормозят внешнюю торговлю всего СНГ, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги прошедшего 24 сентября в Москве под его председательством заседания Экономического совета СНГ.

Фото ctv.by

«Мы подробным образом обсудили вопрос тех санкционных аспектов, которые есть в отношении стран СНГ со стороны коллективного Запада, — цитирует Петришенко пресс-служба белорусского правительства. — Определили, что действительно есть (несмотря на то что товарооборот в рамках Содружества вырос по итогам текущего периода более чем на 25%) мультипликативный эффект от санкционных необоснованных мер, которые принимает коллективный Запад, он действительно в определенной мере притормаживает те аспекты, которые связаны в том числе и с внешней торговлей стран содружества».

Вице-премьер отметил, что на заседании тема санкционного давления со стороны Запада была актуализирована белорусской стороной. «Мы призвали наших партнеров по содружеству еще более активно реализовывать те меры, о которых мы договаривались, снимая и снижая возможные барьеры на пути движения товаров», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, готовится ли какой-то ответ со стороны СНГ на западные санкции, Петришенко заявил: «Пока мы в стадии активизации нашего взаимодействия, противопоставления этому санкционному давлению нашей интеграционной повестки дня. Может быть, на следующих этапах мы подойдем к тому, что нам необходимо будет более слаженно и эффективно реагировать в том числе и на эти вызовы».

 

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Тэги: СНГ санкции против режима Лукашенко Персона: Игорь Петришенко

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