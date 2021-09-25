Журналистку Катерину Пытлеву подозревают в призывах к причинению вреда нацбезопасности

Белорусскую теле- и радиоведущую Катерину Пытлеву подозревают в призывах к действиям, направленным на причинении вреда национальной безопасности. Об этом она сообщила 25 сентября на своей странице в «Фейсбуке».

facebook.com/katerina.pytleva

Пытлева эмигрировала вместе с мужем и детьми в одну из европейских стран в 2020 году, опасаясь преследования со стороны властей. Сейчас она ведет выпуски новостей на youtube-канале «Маланка медиа».

7 сентября этого года в минской квартире Пытлевой прошел обыск, который она охарактеризовала как погром.

Журналистка так описала произошедшее: «Итого, дверь сломали не только входную, но и зачем-то в спальню, хотя замков внутри не было, порезали колонки, молотком разбили фигурки ежиков, порезали свадебные фотографии, распотрошили виниловую коллекцию и порассыпали крупы и муку по всей квартире. Я уже не говорю про коробки, в которые мы сложили все вещи, когда уезжали».

Причины и повод для проведения обыска были неизвестны, отмечает БелаПАН.

По словам Пытлевой, 24 сентября был второй обыск. «На этот раз пришли вроде как из КГБ, дверь, к счастью, не ломали. Судя по их реакции, увидеть последствия предыдущего обыска они не ожидали, даже удивленно спрашивали, мол: «И гитару тоже они сломали, и рюкзаки порезали?!» — написала ведущая.

На этот раз, по ее словам, «появилась ясность, какие статьи приписывают» — части 1 и 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). По этой статье Пытлевой грозит до семи лет лишения свободы.