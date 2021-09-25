Новым президентом Международной федерации хоккея стал француз Люк Тардиф

Новым президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) стал француз Люк Тардиф. Выборы главы ИИХФ состоялись 25 сентября в Санкт-Петербурге.

68-летний Тардиф сменил на этом посту швейцарца Рене Фазеля, руководившего мировым хоккеем с 1994 года.

Люк Тардиф в прошлом сам играл в хоккей, после завершения игровой карьеры в 1990 году перешел на тренерскую работу, возглавлял Французскую хоккейную федерацию. Также имеет гражданство Канады. Его сын — Люк Тардиф-младший — также хоккеист, играл за сборную Франции.

Всего на пост 14-го президента ИИХФ претендовали пять человек, в том числе представитель Беларуси член Совета ИИХФ Сергей Гончаров, который отсеялся в третьем раунде голосования.