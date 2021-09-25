Гродненского блогера Vadimati заключили под стражу
Гродненского блогера Вадима Ермашука (Vadimati) заключили под стражу 24 сентября. Это произошло за день до окончания срока административного ареста блогера, сообщили журналистам его близкие.
16 августа Ермашука задержали, а 19 августа суд арестовал его на 25 суток по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 9 сентября его осудили еще на 15 суток ареста за якобы звонок в службу «115» 13 августа этого года и нецензурные высказывания в адрес ЖКХ и горисполкома.
В общей сложности блогер уже провел за решеткой 40 суток. Он находился в ИВС в Щучине.
16 сентября стало известно, что Ермашук проходит подозреваемым по двум статьям УК: 368 (оскорбление президента) и 370 (надругательство над государственными символами). По ст. 368 УК ему грозит до четырех лет лишения свободы, по ст. 370 — до трех лет.
Вадим Ермашук — instagram-блогер и продавец на рынке. Активно занимается рекламой местного бизнеса. 27 октября 2020 года суд Октябрьского района Гродно оштрафовал его на 20 базовых величин (тогда 540 рублей) за участие в Марше гродненцев 30 августа. Блогер высказывался против насилия, поддерживал политзаключенных и посещал суды по «политическим» процессам, отмечает БелаПАН.