С 1 октября в Беларуси дорожают некоторые марки сигарет

С 1 октября увеличится стоимость некоторых производимых в Беларуси, а также импортируемых сигарет.

Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимает цены на отдельные позиции на 15 копеек. В частности, на отдельные марки сигарет Rothmans Click и Rothmans Demi.

«Табак-инвест» поднимет цены на Camel Compact и Winston.

«Беларусьторг» на 10 копеек поднимает цены на Rothmans Mix 3 in 1, Pall Mall Nano Blue, Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold, Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Lilas Menthe.

С новыми ценами на сигареты можно ознакомиться на сайте МНС.