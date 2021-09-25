С 1 октября в Беларуси дорожают некоторые марки сигарет

/ Экономика
Просмотров: 30

С 1 октября увеличится стоимость некоторых производимых в Беларуси, а также импортируемых сигарет.

Гродненская табачная фабрика «Неман» поднимает цены на отдельные позиции на 15 копеек. В частности, на отдельные марки сигарет Rothmans Click и Rothmans Demi.

«Табак-инвест» поднимет цены на Camel Compact и Winston.

«Беларусьторг» на 10 копеек поднимает цены на Rothmans Mix 3 in 1, Pall Mall Nano Blue, Dunhill Fine Cut Blue, Dunhill Fine Cut Gold, Vogue La Cigarette Lilas, Vogue La Cigarette Lilas Menthe.

С новыми ценами на сигареты можно ознакомиться на сайте МНС.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: цены на сигареты рост цен

Другие материалы на эту тему:

Белорусы не верят, что рост цен удастся сдержать

Белорусы не верят, что рост цен удастся сдержать

Что сильнее всего подорожало в Беларуси в первой половине 2021 года

Что сильнее всего подорожало в Беларуси в первой половине 2021 года

Образование — на 10%, билеты в поездах — на 15%. Как будут расти цены

Образование — на 10%, билеты в поездах — на 15%. Как будут расти цены

Цены на продукты выросли вслед за налогами

Цены на продукты выросли вслед за налогами