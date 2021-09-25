Глава МИД Эстонии на встрече с Макеем говорила об освобождении политзаключенных и соблюдении прав человека в Беларуси

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила некоторые подробности встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем, состоявшейся на этой неделе в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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«Организация Объединенных Наций — это формат, где страны могут воспользоваться возможностью встретиться со странами, отношения с которыми настолько натянуты, что двусторонние визиты и нормальное общение невозможны», — приводит слова Лийметс портал ERR.ee.

Глава МИД Эстонии сообщила, что другие страны Евросоюза знали о ее встрече с Макеем. Она подчеркнула, что Эстония, ЕС и его партнеры полностью согласны с непризнанием президентских выборов 2020 года в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Она вновь напомнила о направленных стране посланиях.

«Это призыв к демократическим выборам в Беларуси, освобождению всех политических заключенных и тому, что только диалог может привести к свободным выборам. Эстония направила эти послания вместе с Европейским союзом, и, конечно же, мы будем придерживаться этих требований. Эстонская сторона здесь не пошла на уступки», — отметила глава МИД.

Лийметс сказала, что на встрече с Макеем поднимала вопрос о правах человека.

«На нашей встрече обсуждался широкий круг вопросов. И я сама затронула все вопросы, связанные с нарушениями прав человека, и, конечно, на наш взгляд, очень важно, чтобы в Беларуси были освобождены политзаключенные, чтобы права человека соблюдались, чтобы свобода СМИ и плюрализм СМИ были гарантированы. Я вынесла на обсуждение все эти вопросы», — сказала она.