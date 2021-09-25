В Минске «Роллс-Ройс» снес бетонный столб

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ДТП с участием автомобиля «Роллс-Ройс» случилось вечером 24 сентября в Минске.

Около девяти часов вечера 28-летний водитель на тюнингованном «Роллс-Ройсе», двигаясь по улице Матусевича со стороны улицы Жудро в направлении улицы Сердича, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонную осветительную мачту.

От удара столб переломился у основания и упал на крышу автомобиля. Водитель — гражданин России — получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, сообщает ГАИ Минска.

На некоторое время движение по улице Матусевича было закрыто в обе стороны.

 

 

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Тэги: ДТП Rolls-Royce Город: Минск

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