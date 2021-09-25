Двойное ДТП случилось на МКАД из-за перебегавшего дорогу пешехода

Один человек пострадал, три автомобиля получили механические повреждения в результате двойного ДТП, случившегося поздно вечером 24 сентября на МКАД.

Как сообщает ГАИ Минска, 36-летняя женщина на «Пежо» двигалась по внутреннему кольцу в направлении Логойского тракта. В районе 52-го километра она совершила наезд на мужчину, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Спустя несколько минут у места ДТП остановился «Форд», водитель которого хотел оказать помощь пострадавшему пешеходу, но сам попал в аварию — сзади в «Форд» врезался «Опель». От удара «Форд» бросило вперед на «Пежо».

49-летний пешеход был доставлен в больницу.

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