Похороны Виталия Шишова пройдут 26 сентября в Киеве

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Украинский адвокат Елена Гаврилюк 24 сентября ознакомилась с материалами судмедэкспертизы тела белоруса Виталия Шишова, найденного повешенным 3 сентября.

В тот же день Киевская городская прокуратура дала разрешение на захоронение останков. Назначена дата похорон — 26 сентября.

Гаврилюк представляет потерпевшую сторону, ею признан родственник Шишова из Беларуси.

Гражданская жена умершего Божена Жолудь сообщила БелаПАН, что похороны пройдут на одном из киевских кладбищ. Конкретное место решено не оглашать, чтобы избежать провокаций.

О результатах судмедэкспертизы адвокат ничего не сказала, поскольку дала подписку о неразглашении материалов дела в интересах следствия.

На вопрос БелаПАН, насколько данные судмедэкспертизы совпадают с ожиданиями потерпевшей стороны, Гаврилюк заявила: «Всё, в принципе, так, как мы и ожидали».

3 августа тело пропавшего накануне белоруса было найдено повешенным в Святошинском лесопарке, рядом с местом жительства умершего. По факту смерти было возбуждено уголовное дело, которое ведет Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины под надзором Генпрокуратуры.

Политический активист Виталий Шишов осенью 2020 года бежал в Киев от преследований в Беларуси, на протяжении нескольких последних месяцев перед смертью координировал деятельность части белорусской диаспоры в Украине, был руководителем Белорусского дома в Украине.

 

 

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Тэги: гибель Шишова Персона: Елена Гаврилюк Божена Жолудь Виталий Шишов Город: Киев

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