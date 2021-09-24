Меркель покормила попугаев в Парке птиц, а одному даже позволила сесть себе на голову

За шестнадцать лет на посту главы правительства Германии Ангела Меркель регулярно попадала в объектив фотокамер. И, надо сказать, в ее «фотоальбоме» есть не только протокольные фотографии с официальных мероприятий, но и очень живые кадры, как, например, вот эти снимки, опубликованные на сайте DW .

В четверг, 23 сентября, федеральный канцлер посетила Парк птиц в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, а точнее — в городе Марлов.

Надо сказать, что это уже не первые фотографии канцлера с пернатыми. Парк птиц расположен в избирательном округе Ангелы Меркель, который федеральный канцлер представляет в бундестаге с 1990 года. Последний раз с официальным визитом и фотосессией канцлер была в этом парке в 2012 году.

Обитатели парка явно оказались по душе канцлеру, и только филин остался на этот раз без обеда из рук Меркель. «Нет, нет, я уже хорошо покормила длиннохвостых попугаев», — сказала Ангела Меркель, наблюдая за хищной птицей на безопасном расстоянии.