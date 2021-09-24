Фотофакт. Намертво сцепившиеся рогами олени-соперники утонули в Березине

Период золотой осени, сентябрь – начало октября, знаменуются пиком турнирных боев (времени гона) у одного из красивейших представителей нашей фауны – благородных оленей, рассказывает портал Березинского биосферного заповедника.

Фото: berezinsky.by.

В вечерние и предутренние часы тишина заповедных лесов во многих местах нарушается громким, далеко слышным ревом самцов оленя.

Громкий сигнал самца имеет двоякое значение: и призывное, и отпугивающее. По мощности рева олени распознают силу соперника и «решают», вступать ли им в единоборство. Молодые самцы, как правило, не вступают в прямое столкновение с физически зрелыми животными и тем самым избегают возможных ранений и увечий от рогов более сильного соперника. Обычно за право обладания самками в бой вступают примерно равные по силе особи, и здесь порой разыгрываются самые настоящие драмы — вплоть до гибели животных.

В период гона случаи гибели самцов при поединках не раз отмечались в Беловежской пуще. В частности, здесь было описано два случая гибели оленей в результате скрещивания рогов.

Подобный случай впервые произошел в сентябре этого года и в Березинском заповеднике. Два примерно равных по силе самца намертво сцепились рогами в пойме Березины, где происходит большинство турнирных боев. Спустя некоторое время животные оказались в русле реки и утонули.

Сотрудники заповедника обнаружили погибших животных на территории Крайцевского лесничества. Сцепление рогов оказалось настолько крепким, что разъединить их даже людям оказалось не под силу.