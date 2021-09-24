В Логойском районе при лобовом столкновении с автоцистерной погиб водитель «Фиата»

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Трагедия произошла 24 сентября на 73-м километре автомобильной дороги М-3 «Минск-Витебск», сообщает телеграм-канал УВД Минского облисполкома.

 

 

 

Около 15:00 39-летний житель Логойского района, управляя автомобилем «Фиат», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автоцистерной.

В результате водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте случившегося.

 

Фото: ГАИ УВД Минского облисполкома.

 

 
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Тэги: ДТП гибель водителя Город: Логойск

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