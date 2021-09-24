Четверть заключенных российских тюрем больны туберкулезом и ВИЧ

В четырех регионах России среди заключенных доля больных туберкулезом и ВИЧ доходит до 20–25%, а доля инвалидов достигает 14%. Об этом, передает РБК , следует из официальной статистики ФСИН, которую проанализировали специалисты проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».

Фото: пресс-служба МВД России.

Всего в России по состоянию на конец 2020 года в местах лишения свободы содержались 52,5 тыс. человек, у которых был диагностирован ВИЧ — более 10% от всего тюремного населения страны. Однако в ряде регионов доля ВИЧ-инфицированных в колониях намного выше — это Кемеровская (25%), Самарская (23%) и Томская (20%) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (21%). Еще в 19 регионах количество ВИЧ-инфицированных превышает среднестатистические 10%.

По всей стране 11,6 тыс. заключенных страдают туберкулезом (2%), в местах лишения свободы содержатся 17,6 тыс. людей с инвалидностью (около 4%). Но в Еврейской автономной области доля болеющих туберкулезом заключенных составляет 25%, а доля инвалидов в колониях и СИЗО — 14%; в обеих категориях регион лидирует с большим отрывом.