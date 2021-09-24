Лукашенко отправился в частную поездку в Сочи

Александр Лукашенко 24 сентября отправился в Сочи, сообщает Радыё Свабода .

Лукашенко в Сочи. Архивный снимок.

«Лукашенко в частной поездке в Сочи. Он приехал отдохнуть в дом отдыха, который использует в качестве своей резиденции», — подтвердил на условиях анонимности источник российского информагентства.

Лукашенко приехал в дом отдыха в Красной поляне, где зимой часто катается на лыжах. Рядом находятся и апартаменты президента России Владимира Путина.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, 25 сентября Александр Лукашенко встретится с лидерами российских политических партий, пообщается с избранными руководителями регионов. Официальной информации о возможных переговорах Лукашенко и Путина нет.

Белорусские государственные СМИ и сайт Лукашенко не анонсировали его поездку в Сочи.

24 сентября Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России «союзное государство». Как сообщила пресс-служба Кремля, эту тему предложил Путин. Он отметил, что серьезный переговорный период с Беларусью по параметрам дальнейшего строительства «союзного государства» завершился.

«Есть там и вопросы, связанные с обеспечением безопасности наших стран в мире, который так быстро меняется. Поэтому предлагаю сегодня обсудить именно эту тему», — сказал Путин.

Последний раз Лукашенко посещал в Сочи в конце мая этого года. Там он встретился с Путиным, покатался с ним на яхте и искупался в Черном море.