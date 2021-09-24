Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 14 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 14 человек. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на правозащитном сайте spring96.org .

Политзаключенными признаны:

Владислав Томашевич, Алексей Чешун, Яна Милевская (под стражей по ст. 370 Уголовного кодекса за надругательство над госсимволами);

Александр Бобко, Игорь Мысливец, Елена Дедюля, Ольга Дубовик, Андрей Арико, Екатерина Арико, Максим Дубешко (под стражей по ч. 2 ст. 339 УК за злостное хулиганство — нанесение надписей на стогах сена);

Вадим Гиль (под стражей по ст. 369 УК — оскорбление представителя власти);

Андрей Рунцо (под стражей по ч. 2 ст. 339 УК — за ритуальный венок у дома сотрудника МВД);

Николай Легкий (осужден на два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ст. 369 УК), Виталий Самсонов (осужден на два года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по ст. 339 и 370 УК).

Правозащитники считают их преследование и лишение свободы "политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения". Они требуют немедленно освободить этих людей и прекратить их уголовное преследование, декриминализовать диффамационные правонарушения и отменить статьи УК, предусматривающие ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц. Также они настаивают на освобождении всех политзаключенных и прекращении политических репрессий против граждан страны. Заявление подписали лишенные государственной регистрации правозащитный центр "Весна", Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский ПЕН-центр, организации Lawtrend и "Правовая инициатива", а также зарегистрированное республиканское правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский комитет".

Всего в стране насчитывается 685 политзаключенных.