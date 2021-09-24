МВД: телеграм-канал «Кулуары KYKY» признан экстремистским

Суд Центрального района Минска на заседании 24 сентября признал экстремистским телеграм-канал «Кулуары KYKY», сообщила в телеграм-канале МВД пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

Директор KYKY Саша Романова. Фото: Александр Жданович / БелГазета.

Решение принято на основании материалов проверки главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

«На указанном ресурсе публиковали материалы, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления, разжигание социальной и политической вражды, а также призывы к массовым беспорядкам», — написала Чемоданова.

Она также отметила, что «распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста».

Доступ к онлайн-журналу KYKY заблокирован по решению Министерства информации с конца прошлого года. Сотрудники редакции покинули Беларусь.

Больше года под стражей находится соучредитель KYKY и интернет-газеты The Village Belarus, владелец агентства Vondel/Hepta Александр Василевич. В конце июля прошлого года его арестовали на 14 суток, после того как он пришел в здание КГБ с ходатайством об изменении меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту на пост президента Виктору Бабарико.

Бизнесмена вновь задержали 27 августа после обыска, проведенного департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в офисе агентства Vondel/Hepta. Причину обыска сотрудникам не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении. В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет жена Василевича Надежда Зеленкова, тоже был проведен обыск. Обыск прошел и дома у директора журнала KYKY Саши Романовой. Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан.

Василевич был одним из тех, кто 10 октября 2020 года принял участие в разговоре с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор не сообщается. Правозащитники признали Василевича политзаключенным. Он находится в СИЗО № 1 в Минске. Проверку в его компании продлили до 18 октября.