Латушко: диктатор развязал войну против белорусского народа и соседних государств

Беларусь находится в ситуации «масштабной контратаки режима на демократические силы и гражданские инициативы, направленной на полное подавление гражданского общества», заявил глава Народного антикризисного управления (НАУ) бывший дипломат Павел Латушко, выступая 24 сентября на конференции белорусов мира в Вильнюсе.

Павел Латушко.

«Лукашенко до конца своей жизни не планирует отказываться от трона, удерживаемого при помощи силы и массовых репрессий, — считает Латушко. — Диктатор фактически ввел военное положение в Беларуси, объявил войну белорусскому народу и развязал гибридную войну в отношении соседних государств».

По словам оратора, белорусское общество сейчас проходит этап психологических преобразований от эйфории объединения к прагматизации оценок реального положения дел и ожидает четкой программы со стороны демократических сил по выходу из сложившейся ситуации.

Кроме того, считает он, с учетом действий Кремля по поддержке режима Лукашенко возникла реальная угроза утраты суверенитета и независимости Беларуси.

Одной из стратегических задач на ближайшую и среднесрочную перспективу Латушко считает обеспечение полного непризнания Лукашенко и его правительства мировым сообществом. «Многие государства, поддерживающие нас в демократических устремлениях, заявили о нелегитимности выборов, состоявшихся 9 августа 2020 года, — сказал глава НАУ. — Однако это не является фактором, обеспечивающим полную блокаду и изоляцию режима от международных контактов и доступа к внешним финансовым ресурсам. Исходя из этого приоритетной для нас должна стать задача обеспечения правового, политического и дипломатического непризнания Лукашенко и его правительства, что позволит нам обеспечить практически полную изоляцию диктатора и его пособников от внешних контактов».

Второй важной задачей Латушко назвал привлечение к международно-правовой уголовной ответственности лиц, причастных к репрессиям в Беларуси. «Необходимо добиваться квалификации действий режима как международного терроризма, а совершенных преступлений — как преступлений против человечности», — подчеркнул он.

В целях выработки алгоритма по решению этой задачи НАУ проведет 11 октября в Нюрнберге международную конференцию.

Латушко также заявил о необходимости добиваться усиления санкций в отношении белорусского режима. «Это является одним из важных элементов давления на режим с целью освобождения политзаключенных и назначения даты новых президентских выборов. Для нас важно освобождение каждого, и мы будем бороться за это, но нельзя допускать торговли политзаключенными», — сказал глава НАУ.

Для достижения этих целей Латушко предложил демократическому лидеру Светлане Тихановской вместе с другими силами «направить общее обращение в адрес лидеров мировых держав с предложением принять соответствующие политические решения на национальном и межнациональном уровнях».

«Мы вместе совершили существенную ошибку в том, что не создали альтернативных институтов управления государством. Предлагаю исправить эту ошибку и вернуть данную инициативу и инструмент в руки белорусского народа. Для достижения этой цели предлагаю в ближайшее время созвать конгресс белорусов вне зависимости от места их проживания — как в Беларуси, так и за рубежом — и провести выборы его делегатов в соответствии с регламентом, который обеспечит реальное представительство белорусского народа. Именно делегаты конгресса, полномочность которых должна быть подтверждена мандатной комиссией, могли бы принять решение о создании альтернативных институтов власти», — сказал Латушко.