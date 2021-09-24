Глава делегации Евросоюза при ООН потребовала прекратить репрессии в отношении гражданского общества в Беларуси

На 48-й сессии Совета ООН по правам человека 24 сентября состоялся интерактивный диалог о ситуации с правами человека в Беларуси в период перед президентскими выборами 2020 года и после них.

Лотте Кнудсен. Фото: edd-eu.photoshelter.com.

Глава делегации Евросоюза при ООН Лотте Кнудсен во время диалога заявила, что ЕС серьезно обеспокоен продолжающимися нападениями на правозащитников, активистов, журналистов и других работников СМИ, политических оппозиционеров, членов профсоюзов, адвокатов, представителей гражданского общества и лиц, принадлежащих к польскому и другим меньшинствам.

«Евросоюз настоятельно призывает белорусские власти выполнять международные обязательства стороны по уважению прав человека и основных свобод, незамедлительно и безусловно освободить всех, чей арест был произвольным и политически мотивированным, снять все обвинения, прекратить репрессии в отношении гражданского общества, привлечь виновных в нарушении прав человека к ответу», — заявила она.

По словам дипломата, ЕС продолжает поддерживать международные инициативы по привлечению всех виновных к правосудию, в том числе посредством Управления верховного комиссара по правам человека и Международной платформы подотчетности по Беларуси.

К заявлению ЕС присоединились Германия, Греция, Словения, Словакия, Финляндия, Люксембург, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Румыния, Ирландия.

Швейцария, Албания, Франция, Бельгия и другие государства призвали к освобождению всех произвольно задержанных. Ряд европейских стран также выразили озабоченность продолжающимися репрессиями, призвали власти в Минске провести независимое расследование по всем утверждениям о нарушении прав человека и привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь представитель России заявил, что доклад Бачелет имеет «политически ангажированный характер» и содержит «заранее запрограммированные выводы». По его мнению, обзор стал «еще одним наглядным примером грубого вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси под предлогом мнимой заботы о правах человека».

Доклад «в очередной раз доказал контрпродуктивность и бесперспективность создания политически ангажированных страновых мониторинговых механизмов, под какой бы личиной они не учреждались», сказал представитель РФ.

Венесуэла и КНДР заявили, что действия УВКПЧ создают «опасный прецедент вмешательства в избирательный процесс суверенного государства».

Куба осудила «использование Советом механизма по правам человека, чтобы узаконить вмешательство НАТО и его союзников в Восточную Европу». «Куба заявляет о своей поддержке народа и правительства Беларуси и его президента Александра Лукашенко. Мы решительно выступаем против любого внешнего вмешательства и намерения ущемить суверенитет и право на определение этой братской страны», — заявил оратор.

Представитель КНР в свою очередь заявил, что «положение Беларуси относится к внутренним делам Беларуси». «В своей работе СПЧ должен руководствоваться принципами неполитизации, неселективности, независимости. Нельзя использовать права человека для политических целей и смены режима», — подчеркнул он.