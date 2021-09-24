Верховный комиссар ООН: ситуация с правами человека в Беларуси продолжила ухудшаться в 2021 году

Ситуация с правами человека в Беларуси продолжила ухудшаться в 2021 году, заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 24 сентября на 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

Мишель Бачелет. Фото: olalastudio.ru.

В ходе интерактивного диалога о промежуточной устной информации УВКПЧ о ситуации с правами человека в Беларуси в период перед президентскими выборами 2020 года и после них она заявила: «Я глубоко обеспокоена все более жесткими ограничениями гражданского пространства и основных свобод, включая продолжающиеся рейды полиции против организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также аресты и уголовное преследование правозащитников и журналистов по обвинениям, которые представляются политически мотивированными».

Бачелет сообщила, что более 650 человек в Беларуси находятся в заключении «из-за своего мнения» — активисты оппозиции, правозащитники, журналисты, протестующие.

Верховный комиссар подчеркнула, что в 2020 году было задержано не менее 497 журналистов и работников СМИ, не менее 68 из них подверглись жестокому обращению. На 10 августа 2021 года под стражей оставались 27 журналистов и работников СМИ, в том числе Роман Протасевич, арестованный в мае после вынужденной посадки в Минске самолета компании Ryanair, летевшего из Греции в Литву.

Бачелет обратила внимание на ликвидацию белорусскими властями организаций гражданского общества, признание экстремистскими новостных порталов tut.by и zerkalo.io, закрытие Белорусского ПЕН-центра и Белорусской ассоциации журналистов, а также подачу Министерством юстиции иска о ликвидации Белорусского Хельсинкского комитета.

«Масштабы и характер поведения белорусских властей убедительно свидетельствуют о том, что ограничения свободы выражения мнений и собраний, среди других прав человека, в первую очередь направлены на подавление критики и несогласия с политикой правительства, а не на любую другую цель, считающуюся законной с точки зрения прав человека, как, например, охрана общественного порядка», — заявила верховный комиссар.

По словам Бачелет, ее беспокоят сообщения о широко распространенных и систематических пытках и жестоком обращении в контексте произвольных арестов и задержаний протестующих.

Она также подчеркнула отсутствие доказательств проведения подлинного и беспристрастного расследования сообщений об инцидентах во время разгона демонстраций после 9 августа 2020 года, в ходе которых, по заявлению верховного комиссара, «сотни протестующих были жестоко избиты сотрудниками службы безопасности», многие подвергались жестокому обращению в заключении, в том числе дети, по меньшей мере четверо погибли.

«Гендерное насилие в местах содержания под стражей также продолжает вызывать серьезную озабоченность. Сообщается, что примерно 30% произвольно задержанных составляют женщины и девушки. Управление получало сообщения о сексуальном насилии, совершаемом сотрудниками правоохранительных органов главным образом, но не исключительно в отношении женщин и девочек. К ним относятся сообщения о сексуальном насилии, угрозах сексуального насилия, психологическом насилии и сексуальных домогательствах в отношении как женщин, так и мужчин», — заявила Бачелет.

Она обратила внимание на то, что после выборов 2020 года «тысячи людей покинули Беларусь». «Я пользуюсь возможностью, чтобы напомнить всем правительствам, что в соответствии с международным правом никому не должны создаваться препятствия в поиске убежища или других форм международной защиты», — подчеркнула верховный комиссар.

Совет ООН по правам человека запросил устную обновленную информацию и интерактивный диалог в соответствии с резолюцией 46/20 о положении в области прав человека в Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после них.