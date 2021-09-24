На Земле в ближайшие дни ожидается сильная магнитная буря

На Земле ожидается магнитная буря из-за мощных взрывов на Солнце, которые случились утром 23 сентября, предупреждают ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Фото: Википедия.

Ученые отметили, что через 2−3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, которые могут вызвать возмущение магнитного поля планеты. В сообщении на веб-портале лаборатории уточняется , что высока вероятность этого события, поскольку энергия проходит «напротив Земли».

Физики отметили, что эта вспышка на Солнце стала четвертой по силе за последний год. При этом ее не зафиксировал космический аппарат GOES-16, разработанный для непрерывного мониторинга вспышек.

Ранее астроном Дмитрий Вибе рассказал о связи магнитных бурь и самочувствия «метеозависимых» людей. По словам эксперта, существенного влияния на здоровье человека магнитные бури не оказывают. Он отметил, что, если метеозависимый будет знать о магнитной буре, то он почувствует себя плохо, а если не будет, то его самочувствие не ухудшится. По словам Вибе, существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности, однако они «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».

Ученые отмечают, что в основном магнитные бури воздействуют на связь и радиочастоты. В эти периоды возможны перебои в работе интернета и навигации.

Отметим, что магнитное поле Земли, которое возникает на глубине около трех тысяч километров в ядре из жидкого железа, является важнейшим условием для существования жизни на планете. Оно защищает планету от вредного солнечного излучения.