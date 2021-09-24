На Земле в ближайшие дни ожидается сильная магнитная буря
На Земле ожидается магнитная буря из-за мощных взрывов на Солнце, которые случились утром 23 сентября, предупреждают ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.
Ученые отметили, что через 2−3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, которые могут вызвать возмущение магнитного поля планеты. В сообщении на веб-портале лаборатории
Физики отметили, что эта вспышка на Солнце стала четвертой по силе за последний год. При этом ее не зафиксировал космический аппарат GOES-16, разработанный для непрерывного мониторинга вспышек.
Ранее астроном Дмитрий Вибе рассказал о связи магнитных бурь и самочувствия «метеозависимых» людей. По словам эксперта, существенного влияния на здоровье человека магнитные бури не оказывают. Он отметил, что, если метеозависимый будет знать о магнитной буре, то он почувствует себя плохо, а если не будет, то его самочувствие не ухудшится. По словам Вибе, существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности, однако они «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».
Ученые отмечают, что в основном магнитные бури воздействуют на связь и радиочастоты. В эти периоды возможны перебои в работе интернета и навигации.
Отметим, что магнитное поле Земли, которое возникает на глубине около трех тысяч километров в ядре из жидкого железа, является важнейшим условием для существования жизни на планете. Оно защищает планету от вредного солнечного излучения.