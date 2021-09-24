В одной из московских квартир обнаружены тела двух курсантов академии МВД

В одной из квартир в западном административном округе Москвы обнаружили тела парня и девушки, сообщает городское управление Следственного комитета на своем сайте.

Дом, где произошла трагедия. Фото: скриншот видео Mash.

«24 сентября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Боженко в городе Москве, обнаружены тела двух молодых людей 2002 года рождения», — говорится в сообщении.

В СК отмечают, что признаков насильственной смерти выявлено не было. Сейчас ведомство проводит доследственную проверку.

Информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах указывают, что оба погибших были курсантами академии МВД. Тела нашел отец девушки — они лежали на полу в ванной комнате. Наркотиков при осмотре места происшествия сотрудники правоохранительных органов не нашли.

По данным Mash, рядом с погибшими лежал мертвый котенок. Предварительной причиной смерти Telegram-канал называет отравление. Mash также сообщает, что к дому, где нашли тела, подъехали машины газовой службы, а само здание оцепили, посторонних не впускают внутрь.