Социолог: у сторонников Лукашенко травма — они осознали, что их не большинство

Социолог Геннадий Коршунов — о том, какие эмоции испытывают те, кто не поддерживает белорусский протест и кто старается не замечать изменения.

Геннадий Коршунов. Фото: journalby.com.

«Если смотреть на данные разных исследований, то, как мне представляется, порядка 35% — это уверенные сторонники изменений, около 30% — это сторонники Лукашенко, — пишет на портале udf.name старший эксперт «Центра новых идей», социолог Геннадий Коршунов. — И практически треть общества — ни за кого. Большая часть из них голосовала против Лукашенко, то есть это не сторонники власти, но они не готовы поддержать и протестующих».

По мнению эксперта, в нынешней ситуации травму получили все. Для сторонников власти огромной травмой стало осознание того, что они не большинство. То, что для большей части белорусов было открытием положительным, для сторонников власти вылилось в стресс. Этот стресс поддерживается постоянным напряжением властной системы, управленческой вертикали. В постоянном стрессе находятся силовые органы, стресс поддерживается и для рядовых сторонников власти. В том числе за счет сливов «киберпартизан», где опубличиваются данные не только участников режима, но и сторонников, например, которые делали доносы.

Судя по разговорам и по тому, что мы видим в сети, эта часть общества в шоке не только от количества «противников», но и от того, что власть не делает ничего, чтобы поддержать своих защитников.

«Та сторона, которая пытается дистанцироваться, тоже живет в стрессе, — считает Коршунов. — У этих людей была более или менее спокойная жизнь, некоторая определенность, стабильность, пусть не лучшим образом, но жизнь складывалась. А сейчас все ломается. Они пытаются от этого дистанцироваться: уходят в повседневность, заботу об экономическом благосостоянии. Наверное, пока им это удается. Вопрос в том, как долго в существующей сейчас экономике, которая только чудом пока не ушла в пике, им удастся укрываться в мире повседневности».

Геннадий Коршунов — кандидат социологических наук, доцент, экс-директор Института социологии в Минске, а теперь программный директор образовательной инициативы «Беларуская Акадэмія» и старший эксперт «Центра новых идей».