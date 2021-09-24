За восемь месяцев 2021 года в Беларуси зарегистрировано 1013 новых случаев ВИЧ-инфекции, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

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Отмечается, что показатель заболеваемости остался на уровне аналогичного периода 2020 года и составил 10,83 случая на 100 тыс. населения (за январь—август 2020 года — 10,73 случая на 100 тыс.).

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Гомельской области — 276 (показатель заболеваемости — 20,07). В Минске зафиксировано 269 ВИЧ-инфицированных (13,38), в Минской области — 186 (12,62), Могилевской — 107 (10,54), Брестской — 75 (5,61), Витебской — 62 (5,53), Гродненской — 38 (3,73).

Специалисты отмечают, что в эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, — это люди старше 30 лет (84,2%).

По кумулятивным данным (с 1987-го по 1 сентября 2021 года) основным путем заражения является половой (66,5%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 31,4%.

С начала 2021 года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 83,1%, доля парентерального пути передачи ВИЧ — 15,3%.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (60,7%).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь—август 2021 года, 42,2% составляют люди рабочих специальностей и служащие, около трети — лица без определенной деятельности, 9,8% — лица из мест лишения свободы.