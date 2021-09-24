Верховный суд отклонил жалобу Союза белорусских писателей на предупреждение Минюста

Верховный суд на заседании 24 сентября отклонил жалобу общественного объединения «Союз белорусских писателей» (СБП) на письменное предупреждение Министерства юстиции.

«Напомним, что вынесение предупреждения было мотивировано тем, что союз не подал своевременно затребованные документы. Тот факт, что письмо с этим требованием пришло в офис в день сдачи бумаг, а на завтра и само наше помещение было опечатано Следственным комитетом РБ, во внимание принят не был. Дата ликвидационного процесса будет сообщена позже», — сообщается на странице организации в «Фейсбуке».

В середине июля СБП получил уведомление Минюста о «контрольных мероприятиях по изучению деятельности» организации. В письме был запрошен массив документов с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 пунктам, связанным с уставной деятельностью союза.

Все документы СБП должен был передать до 13 июля. В объединении отметили, что письмо, датированное 6 июля, поступило в почтовое отделение 9 июля. «Еще вчера, в понедельник, почты у организации не было, извещение пришло утром 13 июля», — пояснили тогда в организации.

В этих обстоятельствах объединение направило в Минюст запрос с просьбой о продлении срока для передачи документов до 15 июля. Однако 14 июля в офисе СБП прошел обыск — помещение опечатали, а технику и документы конфисковали.

В середине августа организация получила письмо Верховного суда, из которого следовало, что Минюст подал иск о ликвидации СБП, напоминает БелаПАН.