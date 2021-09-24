В Беларуси обновился суточный рекорд по числу новых случаев ковида — 1994

/ Общество
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За сутки в Беларуси зарегистрировано 1994 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

Это новый суточный рекорд. Предыдущий был зафиксирован 22 сентября — 1989.

За сутки выздоровели 1368 пациентов, умерли 12 человек.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 526 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 510 304 пациента, умерли 4066 человек.

Как отмечает Минздрав, полный курс вакцинации прошли почти 1,56 млн человек.

 

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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