Ревность довела до уголовного дела. 36-летняя оршанка ударила ножом 14-летнюю школьницу

Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летней жительницы Орши. Под статью женщину подвела ревность.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, оршанка была влюблена в 16-летнего подростка, но тот отдал предпочтение 14-летней школьнице.

Подозреваемая решила выяснить отношения со школьницей, но беседа быстро переросла в перепалку. Тогда женщина достала из сумочки нож и ударила им школьницу в правую ягодицу.

Мать пострадавшей девушки вызвала скорую помощь и обратилась в милицию. Нападавшая же скрылась с места происшествия, а нож спрятала.

Через сутки орудие преступления было найдено. В отношении 36-летней оршанки возбуждено уголовное дело. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.

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