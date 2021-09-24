Верховный суд ликвидировал «Бацькаўшчыну»

Верховный суд на заседании 24 сентября ликвидировал международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», сообщила БелаПАН председатель рады организации Нина Шидловская.

20 августа организация получила письмо из Верховного суда, в котором сообщалось, что Минюст подал иск о ее ликвидации.

«Оказывается, Министерство юстиции постановило, что с 15 июля 2021 года руководящий и контрольно-ревизионный органы МОО «ЗБС «Бацькаўшчына» являются нелегитимными, — пояснили в объединении. — 27 июля министерство даже исключило информацию о руководителе «Бацькаўшчыны» из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Причина — перенос VIII Съезда белорусов мира на следующий год из-за ограничений, наложенных мировой коронавирусной пандемией. За перенос проголосовала Большая рада «ЗБС «Бацькаўшчына».

«При этом решение о переносе съезда принималось после консультаций с Минюстом: каким образом провести эту процедуру, чтобы не нарушить ни законодательство, ни устав. Именно Минюст подтвердил, что у Большой рады есть все полномочия принять такое решение, после чего вопрос переноса был вынесен на письменное голосование», — подчеркивали в организации.

Кроме того, в середине лета Министерство юстиции инициировало внеплановую проверку деятельности организации, потребовав от руководства предоставить массив оригинальных документов за последние несколько лет.

В июле организация получила два письменных предупреждения министерства: за не опубликованный на официальном сайте zbsb.org отчет о деятельности («Бацькаўшчына» направила отчет напрямую в Минюст, что, как утверждают в объединении, по законодательству избавило их от необходимости публиковать документ), а также за неустранение выявленных в ходе проверки нарушений в период с 14 по 22 июля.

В организации заявили, что устранить нарушения не представлялось возможным, поскольку утром 14 июля в их офисе прошел обыск, после чего помещение было опечатано Следственным комитетом.

Международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» было создано в 1990 году на волне национального возрождения и работало все эти годы на то, чтобы консолидировать белорусов в стране и за ее пределами ради развития Беларуси.

Первый съезд белорусов мира «Бацькаўшчына», который открывал Василь Быков. Минск, июль 1993 года. Источник: @historyja

Объединение организовывало мероприятия и акции, направленные на укрепление белорусской национальной идентичности посредством воспитания уважения и углубления знаний о родном языке, культуре, истории, последовательно выступало в защиту прав и интересов белорусов зарубежья.

В организации подчеркивали, что именно благодаря ей в 2014 году был принят закон «О белорусах зарубежья», а съезды белорусов мира «Бацькаўшчыны» стали «настоящей общенациональной платформой для обсуждения актуальных для Беларуси и ее зарубежья вопросов и проблем».