ГАИ десять дней будет проводить спецмероприятие

Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении десяти дней (24 сентября — 3 октября) будут проводить спецмероприятие.

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Комплексное мероприятие «Пешеход» направлено на предупреждение аварий с участием пеших участников дорожного движения.

Основными причинами, почему пешеходы попадают под колеса, по данным ГАИ, являются: переход дороги на красный свет, в неустановленном месте, из-за стоящего на дороге авто.

Также, часто они переходят дорогу, не убедившись в безопасности; двигаются по проезжей части дороги, при этом, не обозначая себя фликерами в темное время суток или находясь в нетрезвом состоянии.

Ожидается, что в период проведения мероприятия экипажи ДПС особое внимание уделят аварийно-опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

За нарушение пешеходами ПДД предусмотрен штраф от одной до трех базовых величин (если же пешеход в момент правонарушения находился в состоянии опьянения — от трех до пяти).