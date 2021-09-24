ГАИ десять дней будет проводить спецмероприятие

/ Общество
Просмотров: 115

Сотрудники Госавтоинспекции на протяжении десяти дней (24 сентября — 3 октября) будут проводить спецмероприятие.

Фото pixabay.com

Комплексное мероприятие «Пешеход» направлено на предупреждение аварий с участием пеших участников дорожного движения.

Основными причинами, почему пешеходы попадают под колеса, по данным ГАИ, являются: переход дороги на красный свет, в неустановленном месте, из-за стоящего на дороге авто.

Также, часто они переходят дорогу, не убедившись в безопасности; двигаются по проезжей части дороги, при этом, не обозначая себя фликерами в темное время суток или находясь в нетрезвом состоянии.

Ожидается, что в период проведения мероприятия экипажи ДПС особое внимание уделят аварийно-опасным пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

За нарушение пешеходами ПДД предусмотрен штраф от одной до трех базовых величин (если же пешеход в момент правонарушения находился в состоянии опьянения — от трех до пяти).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ операция Пешеход

Другие материалы на эту тему:

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ

«Я ехал домой по своему родному городу…» Десять лет за наезд на сотрудника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ЧП в Бресте: стреляли в начальника ГАИ

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

ГАИ предлагает заметно усилить наказание за пьяное вождение

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет

Александр Студенцов. ЗАДАННЫЙ КУРС. ГАИ не догоняет