Около 330 нелегалов со стороны Беларуси не впустили за сутки в страны ЕС

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 330 мигрантов, которые намеревались незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

Пограничная стража Польши в «Твиттере» сообщила, что 23 сентября была зафиксирована 271 попытка нелегального перехода границы с белорусской территории. Задержали трех граждан Ирака. Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы задержаны пять человек — граждане Ирака (2), Польши, Грузии и Чехии (по 1).

«Вчера вечером в 500 метрах от белорусской границы задержали группу выходцев из Ирака. Один из мужчин, несмотря на то, что его реанимировал патруль и бригада скорой помощи, скончался (вероятно, от сердечного приступа). Еще один находится в больнице с положительным результатом теста на COVID-19», — также сообщили польские пограничники.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за прошедшие сутки в страну не впустили 50 мигрантов со стороны Беларуси. Иностранцев замечали близ участков границы, которые относятся к Швенченскому, Варенскому, Лаздияйскому районам и Друскининкайскому самоуправлению.

В то же время четырех человек, в том числе двух несовершеннолетних, пропустили в страну по гуманитарным причинам.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщила, что попытки незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу 23 сентября предприняли 15 человек. Никого не задержали и в страну не впустили.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.334 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши, Литвы и Латвии Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения подобного рода «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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