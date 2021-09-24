Правозащитники сообщают о массовых обысках в Бобруйске

/ Общество
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В Бобруйске (Могилевская область) с самого утра 24 сентября проходят обыски, сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна/права человека в Беларуси».

Правозащитникам стало известно об обысках у местных жителей Юлии Загришевой, Валентина Варичева, Дмитрия Костина, Евгении Мироновой и Ксении Емельяненко.

Местные телеграм-каналы пишут, что силовики сегодня пришли примерно в десять квартир. После обысков некоторых людей увезли в милицию на допросы.

Отмечается, что, возможно, обыски связаны с инцидентом на железной дороге минувшим летом, когда на рельсах в Бобруйском районе был найден муляж взрывного устройства.

 

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Тэги: репрессии обыски Персона: Юлия Загришева Валентин Варичев Дмитрий Костин Евгения Миронова Ксения Емельяненко Город: Бобруйск

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