Макей призвал Запад отказаться от санкций, которые являются экономическим шантажом

Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в своем выступлении на саммите ООН по продовольственным системам.

Макей подчеркнул, что Беларусь всегда вносила существенный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Страна экспортирует сельскохозяйственную продукцию и продукты питания в более чем 100 стран мира.

«Однако бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. В условиях коронавирусной пандемии результаты санкционной политики приобретают далеко не радужные перспективы в области развития и борьбы с голодом в мире. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйстве. Дефицит калийных удобрений на мировом рынке прогнозируемо приведет к росту их цен и, как следствие, к росту цен на продукты. Недопущение белорусских калийных удобрений на европейский рынок также негативно повлияет на сельскохозяйственный сектор экономики самого ЕС», — завил глава МИД.

Макей отметил, что «в духе декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности Беларусь призывает отказаться от применения санкций, которые не только противоречат международным обязательствам, в том числе в рамках выполнения Повестки дня — 2030, но и идут вразрез с положениями Устава ООН и резолюций Генеральной ассамблеи ООН по односторонним принудительным мерам».

«На фоне того факта, что почти два миллиарда человек в мире недоедают, недопустимо использование продовольствия и связывающих цепочек в качестве инструмента политического давления и экономического шантажа», — подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Как заявил Макей, несмотря на имеющиеся вызовы и риски, Беларусь намерена поддерживать национальные достижения по программе Целей устойчивого развития в части ликвидации голода и выполнить Повестку дня в области устойчивого развития в срок.