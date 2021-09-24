Нацбанк прокомментировал указ о базовом счете физлица

Основной отличительной особенностью базового счета от обычного текущего (расчетного) банковского счета является возможность совершать ряд операций бесплатно, говорится в комментарии Национального банка к подписанному 23 сентября указу № 363 «О текущем (расчетном) банковском счете физического лица с базовыми условиями обслуживания», основные положения которого вступают в силу 1 марта 2022 года.

В частности, отметили в Нацбанке, предоставляется возможность бесплатно совершать следующие операции:

открытие и закрытие базового счета;

зачисление на него выплат социального характера, заработной платы и приравненных к ней выплат, стипендий;

переводы денежных средств между базовым счетом и иными счетами его владельца, открытыми в этом же банке;

перечисление с базового счета денежных средств на иной счет по причине его закрытия, при переносе в другой банк или переоформлении в текущий счет внутри одного банка;

расчеты за товары (работы, услуги), в том числе в интернете или через ЕРИП, при использовании платежных инструментов или систем дистанционного банковского обслуживания;

снятие наличных денежных средств через кассы, банкоматы и другую инфраструктуру банка, в котором открыт базовый счет, в связи с его закрытием либо в определенном объеме, который будет установлен в подзаконном акте;

переоформление текущего счета в базовый счет и обратно;

иные операции, установленные Национальным банком.

Указ предоставляет право физическому лицу на открытие одного базового счета в банковской системе и выбор банка для обслуживания из числа банков, открывающих базовые счета. Открывать базовые счета обязаны банки, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) принадлежит Республике Беларусь. Иным банкам предоставляется право на открытие базовых счетов физическим лицам.

При этом Нацбанк отмечает, что наличие базового счета не ограничивает право физического лица на открытие в банках иных счетов и использование различных платежных инструментов в соответствии с банковским законодательством.

Для физических лиц обязательность открытия базового счета предусмотрена только в случаях, когда они желают или обязаны в соответствии с актами законодательства получать социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме. При этом переход от действующей практики получения указанных выплат к новой будет постепенным — до 1 июля 2025 года.

Наряду с этим указ не ограничивает возможности физических лиц по получению социальных выплат в наличной форме через почтовые отделения.

Для нанимателей указом предусмотрена обязанность перечислять причитающиеся физическому лицу денежные средства в виде заработной платы и приравненных к ней выплат на указанный работником базовый счет. Порядок, условия и форма представления сведений о базовом счете в банк определяется работодателем самостоятельно с учетом требований законодательства.

Таким образом, отмечает Нацбанк, указом создаются условия для расширения числа банков, участвующих в выплате пенсий и иных социальных выплат. При этом для работников устанавливается возможность самостоятельного выбора банка для открытия счета для зачисления заработной платы.

Владелец базового счета может совершать операции по нему в соответствии с порядком, установленным банковским законодательством, в том числе посредством современных платежных инструментов. При этом определено, что банки могут предоставлять физическим лицам доступ к базовому счету посредством банковской платежной карточки только национальной платежной системы, кобейджинговой карточки двух платежных систем, оператором одной из которых является резидент Беларуси, либо иного белорусского платежного инструмента.

Читайте также: