США взяли российско-белорусский учебно-боевой центр под пристальный контроль

США будут со своими партнерами работать над сохранением мира в Европе, безотносительно к тому, «кто, что и где размещает».

Как заявил командующий американскими силами в Европе и Африке Кристофер Каволи во время своего визита в Вильнюс, США и их союзники уделяют российско-белорусскому учебно-боевому центру серьезное внимание, пишет golosameriki.com .

Отвечая на заданный ему вопрос о центре, генерал ответил, что США «уделяют ему пристальное внимание» в рамках общего наблюдения за размещением сил как в Европе, так и за ее пределами: «Мы следим за происходящим и… используем это для осуществления сдерживания и поддержания мира в Европе».

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