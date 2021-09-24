США взяли российско-белорусский учебно-боевой центр под пристальный контроль

/ Мир
Просмотров: 56

США будут со своими партнерами работать над сохранением мира в Европе, безотносительно к тому, «кто, что и где размещает».

Как заявил командующий американскими силами в Европе и Африке Кристофер Каволи во время своего визита в Вильнюс, США и их союзники уделяют российско-белорусскому учебно-боевому центру серьезное внимание, пишет golosameriki.com.

Отвечая на заданный ему вопрос о центре, генерал  ответил, что США «уделяют ему пристальное внимание» в рамках общего наблюдения за размещением сил как в Европе, так и за ее пределами: «Мы следим за происходящим и… используем это для осуществления сдерживания и поддержания мира в Европе».

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: учебно-боевой центр Беларусь-США

Другие материалы на эту тему:

Барановичи, Гродно, Лида… Учебно-боевой центр может получить несколько адресов

Барановичи, Гродно, Лида… Учебно-боевой центр может получить несколько адресов

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США назвали ситуацию с нелегальными мигрантами местью Лукашенко за санкции

США могут инициировать международный трибунал для режима Лукашенко

США могут инициировать международный трибунал для режима Лукашенко

Байден заявил, что встреча с Тихановской была для него честью

Байден заявил, что встреча с Тихановской была для него честью