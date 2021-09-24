Количество погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до пяти

Завершена поисково-спасательная операция группы альпинистов на Эльбрусе.

Как сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, удалось спасти 14 человек (их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам). Найдены тела пяти погибших.

В ведомстве напомнили, что спасатели работали в сложнейших условиях: «Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более одного метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы».

Всего в координации поисково-спасательной операции участвовало 69 человек и 16 единиц техники.

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее (в иных случаях высочайшей вершиной Европы считается альпийская гора Монблан). Эльбрус включен в список высочайших вершин частей света «Семь вершин».