Средняя зарплата в белорусской промышленности 560 долларов

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В Министерстве промышленности уверены, что положительная динамика в этом секторе экономики сохранится и по результатам девяти месяцев.

Фото носит иллюстративный характер

По словам министра Петра Пархомчика, средняя зарплата по предприятиям Минпрома колеблется в пределах от 1.350—1.400 рублей (примерно 560 долларов).

«К концу года она будет в этих пределах: 1.400—1.450 рублей, то есть незначительно прирастет», — пообещал глава ведомства.

Он также заявил, что на каждом предприятии существует очень мощный социальный пакет, который получают работники: «Думаю, что этому пакету могут позавидовать любые субъекты хозяйствования — и российские, и иностранные».

 

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Тэги: промышленность зарплаты Персона: Петр Пархомчик

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