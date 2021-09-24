Средняя зарплата в белорусской промышленности 560 долларов

В Министерстве промышленности уверены, что положительная динамика в этом секторе экономики сохранится и по результатам девяти месяцев.

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По словам министра Петра Пархомчика, средняя зарплата по предприятиям Минпрома колеблется в пределах от 1.350—1.400 рублей (примерно 560 долларов).

«К концу года она будет в этих пределах: 1.400—1.450 рублей, то есть незначительно прирастет», — пообещал глава ведомства.

Он также заявил, что на каждом предприятии существует очень мощный социальный пакет, который получают работники: «Думаю, что этому пакету могут позавидовать любые субъекты хозяйствования — и российские, и иностранные».

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