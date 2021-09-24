Ночью в Минске опрокинулся пьяный на каршеринговом «Шевроле»

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина, произошло сегодня ночью на улице Плеханова в Минске.

По информации столичной ГАИ, 30-летний водитель на каршеринговом «Шевроле» ехал со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Народной.

В какой-то момент он не справился с управлением, влетел в разделительное ограждение, после чего машина легла на крышу.

Пострадавшую пассажирку с травмами доставили в больницу.

«Установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме выявлено 1,5 промилле алкоголя», —подчеркнули в ГАИ.