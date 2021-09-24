Атмосферные фронты будут активничать в стране
В последний рабочий день недели погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Практически повсеместно пройдут дожди (местами — ливни).
Ветер западный, северо-западный порывистый (во многих районах — сильный порывистый).
Из-за неблагоприятных погодных явлений
Температура воздуха в регионах:
- Брест +13..+15°C;
- Витебск +9..+11°C;
- Гомель +11..+13°C;
- Гродно +11..+13°C;
- Могилев +10..+12°C;
- Минск +10..+12°C.
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