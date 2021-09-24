Атмосферные фронты будут активничать в стране

/ Общество
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В последний рабочий день недели погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты.

 

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Практически повсеместно пройдут  дожди (местами — ливни).

Ветер западный, северо-западный порывистый (во многих районах — сильный порывистый).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +13..+15°C;
  • Витебск +9..+11°C;
  • Гомель +11..+13°C;
  • Гродно +11..+13°C;
  • Могилев +10..+12°C;
  • Минск +10..+12°C.

 

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Тэги: прогноз погоды

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