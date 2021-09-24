Атмосферные фронты будут активничать в стране

В последний рабочий день недели погоду на территории республики будут формировать активные атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Практически повсеместно пройдут дожди (местами — ливни).

Ветер западный, северо-западный порывистый (во многих районах — сильный порывистый).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в регионах:

Брест +13..+15°C;

Витебск +9..+11°C;

Гомель +11..+13°C;

Гродно +11..+13°C;

Могилев +10..+12°C;

Минск +10..+12°C.