Власти продолжают хорохориться: санкции помогают белорусской промышленности

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Промышленные предприятия Беларуси с западными санкциями справятся, заявил журналистам министр промышленности Петр Пархомчик 23 сентября после доклада Александру Лукашенко.

«Это как раз толчок и возможность нашим предприятиям посмотреть на вопросы импортозамещения, технических решений. То есть найти замену комплектующих от тех, кто бросил нам определенный вызов. И сегодня наши конструкторские школы решают такие задачи. Не хотелось бы раскрывать сейчас наши технические планы, но мы будем удивлять», — сказал министр в сюжете на телеканале СТВ.

«Мы демонстрируем очень высокие темпы роста экспорта продукции, они находятся в диапазоне 138—139%. Притом нет никаких сомнений, что эта динамика сохранится и по результатам девяти месяцев. За второе полугодие должны удвоить результаты работы промышленных предприятий Республики Беларусь», — отметил глава Минпрома.

 

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Тэги: санкции против режима Лукашенко промышленность белорусская экономика Персона: Петр Пархомчик

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