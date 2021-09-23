Литовские пограничники выловили из Немана белорусские сигареты на 11 тысяч евро

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Литовские пограничники вытащили вечером 22 сентября из Немана партию белорусских сигарет, замаскированную травой и грязью. Контрабандисты предполагали, что таким образом товар будет воспринят куском земли или дерева, сообщает портал reform.by со ссылкой на Госпогранслужбу Литвы.

 

Улов -- три тысячи пачек сигарет стоимостью почти 11 тысяч евро. Фото: pasienis.lt.

 

Подозрительный объект был выявлен в деревне Гердашяй Друскининкайского муниципалитета. Пограничники, которые следовали за ним около часа, спустили в реку моторную лодку и извлекли контрабанду на берег в паре километров от места обнаружения.

Выяснилось, что контрабандисты переправляли из Беларуси в Литву шесть соединенных между собой коробок, в которых были обнаружены три тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Картонные коробки с куревом были плотно обернуты черной полиэтиленовой пленкой и замаскированы травой и илом. Также было обнаружено устройство GPS, которое помогло бы сообщникам контрабандистов в Литве определить точное местонахождение приплывшего груза.

Стоимость с учетом всех обязательных налогов составляет почти 11 тысяч евро.

 
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Тэги: Беларусь-Литва контрабанда сигарет Город: Друскининкай

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