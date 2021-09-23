Глава фармацевтической компании Moderna объяснил, почему пандемия закончится через год

Генеральный директор американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель неожиданно порадовал все человечество. Миллиардер спрогнозировал окончание пандемии коронавируса – по его мнению, к докоронавирусной, то есть прежней привычной жизни все мы вернемся через год. Одним словом, осенью 2022 года пандемии наступит конец.

Стефан Бансель. Фото: bloknot.ru.

«Если вы посмотрите на расширение производственных мощностей в масштабах всей отрасли за последние шесть месяцев, то к середине следующего года должно быть доступно достаточное количество доз, чтобы все на этой Земле могли быть вакцинированы», — приводит bloknot.ru слова Банселя из интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

При этом бизнесмен обратил внимание: все те, кто откажется от вакцинации, переболеют коронавирусом, поскольку доминирующий сейчас в мире штамм «дельта» довольно заразен.

«Те, кто не привьется, укрепит иммунитет естественным образом, — уверен Бансель. — В связи с ростом числа вакцинированных в мире мы достигнем ситуации, аналогичной ситуации с гриппом: можно сделать прививку и нормально пережить зиму».

При этом он предупредил, что, как и в случае с гриппом, те, кто не вакцинируется, подвержены гораздо большему риску госпитализации.

В результате, согласно предсказаниям Банселя, молодежь будет прививаться от коронавируса один раз в три года, а пожилые — раз в год.

К слову сказать, Forbes в конце 2020 года писал о том, что коронавирусный год принес миру 50 новых миллиардеров в области здравоохранения. В их число попали непосредственно те, кто приложил руку к разработке вакцин. Речь идет об Угуре Сахине и Стефане Банселе — именно они причастны к разработке двух эффективных вакцин от коронавируса. Первую выпустили совместно немецкий биотех-стартап BioNTech и фармацевтический гигант Pfizer, а вторую — массачусетская компания Moderna. Если в начале 2020 года никто толком о них не знал, то сейчас Сахин и Бансель — мультимиллиардеры. Состояние Сахина издание оценивало в $4,2 млрд, а его коллеги из Франции — генерального директора Moderna Стефана Банселя — в $4,1 млрд.

При этом правозащитная организация Amnesty International, проведя анализ действий крупнейших европейских производителей вакцин, таких как Moderna, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson и Novavax, считает, что они вызвали искусственный дефицит препаратов против ковида в остальном мире. Несмотря на то, что разработчики вакцин утверждают, что, якобы, действовали в интересах человечества и уважали права, «все они в разной степени не справились со своими обязанностями», уверены в Amnesty International.